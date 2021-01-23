المعارضة التركية تصف تحالف أردوغان وبهتشلى بـ«اتفاق الطين» (فيديو)

انتقد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، الترف الذي يعيش فيه أصحاب القصر ومواليه، بينما يعيش الشارع التركي على النقيض في فقر وبطالة.ووصف أوزتراك فى فيديو مصور، تحالف حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية برئاسة دولت بهتشلي باتفاق الطين.يذكر أن الرئيس أردوغان قام بزيارة بهتشلى فى منزله قبل أسبوعين، للمرة الثانية، حسب بيان لدائرة الاتصالات التركية.ونشرت دائرة الاتصالات التركية التابعة للرئاسة، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورا التقطها الاثنان معا خلال الزيارة.