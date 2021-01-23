جونز هوبكنز: بريطانيا الأعلى فى معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة

أفادت جامعة جونز هوبكنز بأن المملكة المتحدة تتصدر قائمة الدول الأعلى في معدل حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، لكل 100 ألف نسمة.وأشارت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن معدل الوفيات الذي سجلته المملكة المتحدة، يفوق بكثير المعدل الذي سجلته الدول الأعلى الأخرى، على الرغم من أن طريقة الإحصاء المتبعة ليست دقيقة للغاية؛ نظرًا لأنها تعتمد على بيانات من كل دولة على حدة.وسجلت المملكة المتحدة البالغ تعداد سكانها نحو 66 مليون نسمة، إجمالي حالات وفاة بلغ 96 ألفا و166 وفاة، منذ بداية الجائحة حتى الآن.