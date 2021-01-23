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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف الطبى على 4300 طفل حديث الولادة فى جنوب سيناء

السبت 23/يناير/2021 - 04:17 م
جريدة الدستور
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استقبلت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكل مدن محافظة جنوب سيناء، 4300 طفل من الأطفال حديثى الولادة منذ انطلاق أعمال مبادرة علاج وضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، فى التاسع عشر من أكتوبر لعام 2019، وحتى تاريخه، حيث جرى توقيع الكشف والفحص الطبى، وذلك للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بجنوب سيناء.

يأتى ذلك ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التى شملت مبادرة السمعيات، والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وصحة المرأة، ومبادرة صحة الأم والجنين.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن المبادرة تهدف إلى توفير الرعاية الأساسية وتوقيع الكشف والفحص الطبى للأطفال حديثى الولادة، وذلك للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، حرصا على صحة وسلامة الأطفال، مؤكدًا استمرار أعمال مبادرة السمعيات بكل وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة.

وتتواصل فعاليات أعمال الحملة القومية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى، باﻹضافة للكشف عن اﻷمراض غير السارية بمختلف مدن المحافظة.

وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدى والتقييم وتقديم العلاج اللازم، وكذلك تكثيف الجهود التوعوية للإناث وللسيدات من سن 18 سنة فما فوق للوقاية من كل اﻷمراض، وكذا حثهم على المشاركة وإجراء كل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وانطلقت أعمال مبادرة رئيس الجمهورية بجنوب سيناء لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي واﻷمراض غير السارية فى يوليو لعام 2019، بأحد عشر مركزا طبيا على مستوى المحافظة، حيث يتم الفحص والكشف المبكر عن أورام الثدى، باﻹضافة للكشف عن اﻷمراض غير السارية "ضغط- سكر- سمنة- أمراض القلب- والطول"، بجميع الوحدات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة باﻷماكن اﻷتية:  

- الوحدة الصحية بأبوصويرة- المركز الطبى- وحدة رأس مسلة برأس سدر. 

- المركز الطبى بأبوزنيمة. 

- وحدة حى السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس. 

- مركز رعاية اﻷمومة والطفولة- المركز الطبى بتوشكى بمدينة طور سيناء. 

- المركز الطبى بالرويسات شرم الشيخ. 

- وحدة العصلة بمدينة دهب. 

- وحدة اﻹسباعية بسانت كاترين. 

- المركز الطبى بنويبع. 

كما يتم توقيع الكشف والفحص الطبى من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية "طبيبات- ممرضات- رائدات ريفيات" وصرف العلاج بالمجان.

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