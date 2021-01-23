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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يبعث ببرقية تهنئة للسيسى بمناسبة أعياد الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 04:04 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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بعث اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعرب فيها أن عيد الشرطة يمثل علامة بارزة في تاريخ مصر، وأن سطور هذه الذكري سطرها رجال الشرطة بالتضحية والفداء دفاعا عن شرف الوطن وإعلاء القيم التي سكنت داخل نفوسهم وضمائرهم وأن الحرب التي يخوضها رجال الشرطة بالتعاون مع أقرانهم من رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب ستظل محل تقدير واعتزاز من أبناء الشعب المصري وأن هذه الأمانة حملها هؤلاء الرجال بصدق مدركين قيمة الانتماء للوطن.

كما أعرب محافظ القاهرة عن أن ذكرى ثورة يناير رسمت خريطة مصر الحديثة لبناء مستقبل زاهر ومتطور تحت قيادة حكيمة وستظل هذه الذكرى في وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن.

وأرسل المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعرب فيها عن أصدق آيات التحية والتقدير بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني محافظة القاهرة لحماة الجبهة الداخلية رجال الشرطة، الذين يقدمون أسمى معاني التضحية والبطولة والفداء دفاعا عن الوطن والحفاظ عن الأمن والاستقرار الداخلي.

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لأعياد الشرطة، أعرب فيها بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني العاصمة أبعث بأصدق التهاني لسيادتكم ولهيئة الشرطة قادة وضباطا وأمناء ومجندين بهذه المناسبة الغالية التي تؤكد بصدق أغلى معاني الاحترام والتقدير والاعتزاز لرجال الشرطة البواسل الذين لا يدخرون جهدا ويضحون بكل غال ونفيس لحماية مقدرات الوطن وصيانة أمنه واستقراره، وتحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم من أجل مصر وسطروا بدمائهم عهدا جديدا مشرقا، وتحيه لأسر شهداء الوطن الذين نستلهم منهم الوفاء والإصرار.


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