«برلماني» يشيد بالمشروعات التنموية: تحقق الاكتفاء الذاتي

أشاد النائب إبراهيم أبو دوح عضو مجلس النواب عن جهينة وطهطا وطما، بحجم الإنجازات التي تم تنفيذها بجميع القطاعات، خلال السنوات الماضية، والمشروعات الإنتاجية الضخمة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الاتجاهات التي تحقق الاكتفاء الذاتي، خاصة مشاريع الاستزراع السمكي.حيث أنها تساهم فى التقليل من الفجوة بين التصدير والاستيراد، وهو ما يعمل على خدمة الاقتصاد المصري وضبط الميزان التجاري وهو ما يتطلع إليه جموع الشعب المصريوأضاف «أبو دوح» في بيانه، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، يعد واحد من أهم المشروعات العملاقة التى تمثل قيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات في هذه المجالات.