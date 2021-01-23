إخلاء سبيل قائد سيارة أسطوانات الغاز المشتعلة

إخلاء سبيل قائد سيارة أسطوانات الغاز المشتعلة
السبت 23/يناير/2021 - 04:16 م
مصطفى ديابطباعة
قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل قائد السيارة التي تعرضت للانفجار والمحملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، بعد انتهاء إجراء المعاينة لمعرفة سبب الانفجار، والذي وقع مساء أمس الجمعة، وتسبب في تعطيل حركة المرور، بعد وضع تصور كامل للحادث وبيان أسبابه.
وكانت النيابة قد استمعت، اليوم السبت، خلال تحقيقاتها، للسائق والذي تم التحفظ عليه، أمس الجمعة، بمركز شرطة القصاصين، لسؤاله حول ظروف الواقعة بعد تحرير محضر بمقر قسم الشرطة، بالإضافة لأقوال بعض شهود العيان وأفراد تأمين الطرق.
وقررت النيابة العامة بالإسماعيلية إخلاء سبيل السائق من سراي النيابة، وطلب تقرير فني من إدارة المرور بشأن الواقعة وظروف ملابساتها.
وأزال ضباط الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب السيارة الذي وقع مساء أمس الجمعة، وتمكن رجال المرور من إعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، بعد رفع آثار الحادث والتي تسببت في تعطيل حركة السير.
وشهد طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز، ما أدى إلى انفجارها عقب خروج السائق، الذي أصيب بكدمة بالكتف أثناء محاولة إنقاذه.
وكانت النيابة قد استمعت، اليوم السبت، خلال تحقيقاتها، للسائق والذي تم التحفظ عليه، أمس الجمعة، بمركز شرطة القصاصين، لسؤاله حول ظروف الواقعة بعد تحرير محضر بمقر قسم الشرطة، بالإضافة لأقوال بعض شهود العيان وأفراد تأمين الطرق.
وقررت النيابة العامة بالإسماعيلية إخلاء سبيل السائق من سراي النيابة، وطلب تقرير فني من إدارة المرور بشأن الواقعة وظروف ملابساتها.
وأزال ضباط الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب السيارة الذي وقع مساء أمس الجمعة، وتمكن رجال المرور من إعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، بعد رفع آثار الحادث والتي تسببت في تعطيل حركة السير.
وشهد طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز، ما أدى إلى انفجارها عقب خروج السائق، الذي أصيب بكدمة بالكتف أثناء محاولة إنقاذه.