إخلاء سبيل قائد سيارة أسطوانات الغاز المشتعلة

قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل قائد السيارة التي تعرضت للانفجار والمحملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، بعد انتهاء إجراء المعاينة لمعرفة سبب الانفجار، والذي وقع مساء أمس الجمعة، وتسبب في تعطيل حركة المرور، بعد وضع تصور كامل للحادث وبيان أسبابه.وكانت النيابة قد استمعت، اليوم السبت، خلال تحقيقاتها، للسائق والذي تم التحفظ عليه، أمس الجمعة، بمركز شرطة القصاصين، لسؤاله حول ظروف الواقعة بعد تحرير محضر بمقر قسم الشرطة، بالإضافة لأقوال بعض شهود العيان وأفراد تأمين الطرق.وقررت النيابة العامة بالإسماعيلية إخلاء سبيل السائق من سراي النيابة، وطلب تقرير فني من إدارة المرور بشأن الواقعة وظروف ملابساتها.وأزال ضباط الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب السيارة الذي وقع مساء أمس الجمعة، وتمكن رجال المرور من إعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، بعد رفع آثار الحادث والتي تسببت في تعطيل حركة السير.وشهد طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز، ما أدى إلى انفجارها عقب خروج السائق، الذي أصيب بكدمة بالكتف أثناء محاولة إنقاذه.