محافظ القليوبية يوجه التحية لأعضاء النواب السابقين على جهودهم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه يقدر ويثمن دور البرلمان المصري وجميع نوابه بصفتهم السلطة التشريعية وأحد جناحي الأمة وشريكا أساسيا مع السلطة التنفيذية للبلاد، مؤكدا حتمية التوافق والتجانس فيما بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشعب من نواب البرلمان الذين تم اختيارهم لتمثيل شعب القليوبية تحت قبة البرلمان.وأشار المحافظ إلى أن مهمتنا جميعا بذل أقصى جهد والعمل على تحقيق آمال وطموحات شعب القليوبية ومواطنيها الذى يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ القليوبية بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة بحضور كل من إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد.وقدم محافظ القليوبية التهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق صالح مواطني المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لهم إعلاء للمصلحة العامة.كما توجه المحافظ بالتحية لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة، مؤكدا أن الجميع يعمل لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم واستكمال المشروعات التنموية بالمحافظة، مثمنا دورهم الفعال وحرص المحافظة على فتح باب التواصل والتعاون معهم لتقديم كل الخدمات للمواطن القليوبي.وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها.وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى أنه يجرى حاليا بحث ومناقشة جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين وترتيبها وفقا للأولويات والاحتياجات الملحة ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعي لإيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات في إطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع، مؤكدا على توافق جميع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مع نواب البرلمان على قلب رجل واحد من أجل تحقيق مصالح مواطني القليوبية.ومن جانبه أشاد محافظ القليوبية بهذا اللقاء المثمر الذى تناول عددا من المقترحات والآراء الهادفة التى سيتم العمل عليها خلال الأيام المقبلة لصالح أهل المحافظة، والذي يسعى الجميع فى كل منظمات المجتمع المدنى والجهات التنفذية وأعضاء البرلمان للتعاون الجاد والمثمر للوصول لأفضل الخدمات لصالح أهل القليوبية.وأضاف المحافظ أن التحديات الحالية تتطلب التنسيق والتكاتف بين الجناحين التنفيذى والشعبي لاستكمال المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية في المشروعات والمبادرات التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إعلاءً للمصلحة العامة تنفيذا لبرامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأرسى دعائمها منذ 6 سنوات على النحو الذي يلبي تطلعات وطموحات المواطنين لافتا أن المحافظة على استعداد دائم لتقديم كل أوجه الدعم لمواصلة مسيرة الخير والانتماء.ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بلقائهم بمحافظ القليوبية، والذي سيكون بداية مبشرة لفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع القليوبي وطموحاته خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن أهم القضايا التي ستتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا.