«التضامن»: حزمة إجراءات حماية لرعاية كبار السن

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم كبار السن، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عنهم.وأضاف التقرير، أن عدد دور المسنين بلغ 172 دارًا، يستفيد منها 3474 مسنًا، فيما بلغ عدد أندية المسنين 192 ناديًا يستفيد منها 37800 مستفيد بنسبة إشغال 80%.وكانت قد اتفقت وزارتا التضامن الاجتماعي والنقل على توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ70 عامًا مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، فضلًا عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق سن الـ60 عامًا.- دعم كبار السن في تذكرة المترو والسكة الحديدـ يحصل كبار السن على هذا الدعم بموجب بطاقة الرقم القومى.ـ لابد أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية.ـ يقدم المستفيد بالدعم بطاقة الرقم القومى الخاصة به إلى صراف التذاكر الموجود على شباك الحجز.- يحصل المستفيد فوق سن الـ60 عامً على تذكرة المترو بقيمة 50 قرشًا.- كبار السن فوق سن الـ70 عامًا يحصلون على تذكرة المترو لأي عدد من المحطات.ـ المسن فوق سن الـ70 عامًا يحصل على تذكرة السكة الحديد مجانًا.- إذا كان فوق سن الـ60 عامًا يدفع 50% من قيمة تذكرة السكة الحديد.ـ السكة الحديد والمترو خصصتا شباك حجز بالمحطات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.