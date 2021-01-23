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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعبة المستوردين: نؤيد منظومة الشباك الواحد.. والمشكلة فى آلية التطبيق

السبت 23/يناير/2021 - 04:31 م
الاستيراد
الاستيراد
دعاء أبو العزم
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قال مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، وسكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشكلة منظومة النافذة الواحدة "الشباك الواحد" فى آلية التطبيق، ولا يوجد رجل أعمال وطني يمانع التعامل مع منظومة الشباك الواحد التي من شأنها أن تيسر العملية اللوجستية وتقليل زمن الإفراج، ولكن ما يحدث عكس ذلك للأسف الشديد.

وأوضح المكاوي، أن الاستيراد والتصدير يمران بمرحلة حرجة لعدة أسباب، أهمها تداعيات جائحة كورونا، وزيادة أسعار الشحن من الخارج بطريقة جنونية؛ حيث زادت أسعار البضائع 100% من الهند وأوروبا، أما من الصين فالزيادة تعادل 400% تقريبا.

وأرجع مصطفى المكاوي، هذه الزيادات لجشع "الشركات متعددة الجنسيات" والتي تستحوذ على النقل فى العالم؛ وهذا يؤدى إلى زيادة النفقات على المستورد، وبناء عليه الزيادة الجبرية من ناحية المستورد ليغطي تكاليف النقل الباهظة.

وشدد المكاوي، على ضرورة تفعيل الشباك الواحد وتشغيله بطريقة صحيحة؛ حتى لا يحدث تكدس فى الموانئ المصرية والتى يتحملها المستورد، وبالتالي يتم تحميلها على سعر البضاعة.

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