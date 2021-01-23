بعد استغاثات الأهالى.. إصلاح وإنارة الأعمدة بحى العجوزة (صور)

قامت الجهات المعنية بمحافظة الجيزة، بإصلاح وإنارة الأعمدة الكهربائية في شوارع حي العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، تحديدا شارع المنتصر، والذي كان مظلما إثر تلف أعمدة الإنارة بالشارع.وكان تقدم العديد من الأهالي باستغاثات لتصليح وإنارة الأعمدة الكهربائية في حي العجوزة خاصة شارع المنتصر، وسرعان ما استجابت الجهات المعنية والمسئولين لطلبات الأهالي وحل الأزمة وإصلاحها.وأكد العديد من السكان أن الأعمدة الكهربائية كان تالفة منذ أيام قليلة ماضية، وأن الأمر ازداد سوءا خلال ليالي الشتاء، والتي يزداد فيها السكون، مما يمثل خطرا على المارة بالمنطقة.