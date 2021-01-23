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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد وفاته بكورونا.. أبرز المعلومات عن المذيع الأمريكي لاري كينج

السبت 23/يناير/2021 - 03:43 م
لاري كينج
لاري كينج
إيمان ماهر
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قالت شبكة سي إن إن، إن المذيع الأمريكي لاري كينج، توفى اليوم السبت، عن عمر 87 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في مركز طبي في لوس أنجلوس، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن لاري كينج:

- ولد لاري كينغ لأسرة يهودية روسية مهاجرة في بروكلين بنيويورك. إلا أن كينغ تحول إلى اللاإدارية عام 1966.
- توفي والده بأزمة قلبية مفاجأة وهو في التاسعة من عمره واضطرت والدته للعيش على المعونات لتربية لاري وأخوه الصغير.
- أثرت وفاة والده فيه وفقد اهتمامه بالدراسة. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية اتجه لاري إلى العمل لمساعدة والدته.
- كان لاري يحلم منذ سن الخامسة أن يعمل في الإذاعة وكان من يقلد في صغره مذيعي الراديو.
- خضع لاري كينغ مارس 2007، لجراحة ناجحة تتعلق بانسداد شريان في الرقبة وإعادة توفير تدفق الدم إلى المخ في مستشفى سيدرز سيناء الطبي.
- كان كينغ قد خضع عام 1987 لجراحة قسطرة في القلب، كما أسس مؤسسة خيرية ترعى تكاليف علاج الأمراض القلبية لقرابة 300 مريض لا يشملهم غطاء التأمين الصحي في لوس أنجلوس.
- أجرى أكثر من 53 ألف مقابلة وما يزيد عن 7 آلاف حلقة إذاعية وتلفزيونية طوال 60 عاما عمر مشواره الإعلامي. 

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