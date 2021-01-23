«جثة شاب» ترفع ضحايا «عقار المحلة» لـ4 وفيات

ارتفع عدد الضحايا في العقار المنهار بمنطقة أبوراضي بالمحلة الكبرى، في محافظة الغربية، إلى 7 ضحايا، ثلاثة مصابين و4 وفيات، بعد استخراج جثة لشاب قبل قليل، يقيم بالعقار المكون من 5 طوابق والمبني على حوائط حاملة دون أعمدة، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام، والجثث لمشرحة المستشفى.وأرجع بعض الخبراء، من المعاينة المبدئية، سبب انهيار المنزل للارتفاعات المخالفة، حيث إن عرض الشارع 8 أمتار، في حين أن المباني الملاصقة للعقار تصل لارتفاعات بين 12 و14 طابقا.وأرجع مصدر، في حديث خاص لـ"الدستور"، سبب انهيار المنزل لتأثير المنازل المجاورة عليه، بالإضافة لكونه مبنيا على حوائط حاملة دون أعمدة خرسانية، ولم تصدر له أي قرارات إزالة.وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، ومدير أمن الغربية، ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية، قد انتقلوا إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبوراضي بحي أول المحلة، كما وصل وفد من كنيسة المحلة الكبرى إلى موقع الحادث لمتابعة إنقاذ الضحايا وتفقد المنزل والمنازل المجاورة ولبث روح من الهدوء بين سكان المنطقة.