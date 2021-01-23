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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تتحدث عن توغل كبير لطائرات الجيش الصينى فى أجوائها

السبت 23/يناير/2021 - 04:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن ثماني طائرات من قاذفات القنابل وأربع مقاتلات صينية توغلت، اليوم السبت، في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة وإن القوات الجوية في تايوان أرسلت صواريخ "لمراقبة" التوغل.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، نفذت الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، طلعات جوية شبه يومية فوق المياه الفاصلة بين الجزء الجنوبي من تايوان وجزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان في
بحر الصيني الجنوبي.

ومع ذلك لم تشمل هذه الطلعات سوى طائرة أو طائرتين للاستطلاع.

لكن من غير المعتاد أن يشارك هذا العدد الكبير من الطائرات القتالية الصينية في مثل هذه المهمة التي قالت تايوان إنها ضمت ثماني قاذفات قنابل من طراز إتش- 6 كيه القادرة على حمل رءوس نووية وأربع مقاتلات من طراز جيه-16.

وأظهرت خريطة نشرتها وزارة الدفاع التايوانية أن سرب الطائرات الصينية، الذي ضم أيضا طائرة من طراز واي-8 المضادة للغواصات، حلّق فوق المنطقة نفسها من المياه التي أجرت فيها الصين معظم مهماتها الأخيرة بالقرب من جزر براتاس، لكنه ظل رغم ذلك بعيدا جدا عن البر الرئيسي لتايوان.

وأضافت الوزارة أن القوات الجوية التايوانية وجهت تحذيرا لسرب الطائرات الصيني ونشرت صواريخ لمراقبته.

ولم يرد تعليق فوري من الصين، التي قالت في الماضي إنها تقوم بتدريبات للدفاع عن سيادة البلاد وأمنها.

وظلت بكين تراقب بحذر متزايد دعم الولايات المتحدة المتنامي للنظام الديمقراطي في تايوان، خاصة خلال فترة إدارة دونالد ترامب التي انتهت يوم الأربعاء.

وقالت إيميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان راسخ بشدة، وذلك بعد أن حضرت هسياو بي- كيم، السفيرة الفعلية لتايوان في واشنطن، مراسم أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية يوم الأربعاء.

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