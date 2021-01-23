بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 3 فى انهيار عقار المحلة

انتشلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، 4 جثث و3 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة الكبرى، وجار الانتهاء من رفع باقى الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.وقال الدكتور جمال شادى، مدير مستشفى المحلة الكبرى العام، إن المستشفى استقبل 4 جثث من قاطنى العقار المنهار وهم: "مارى وديع 45 عاما، وندى ماجد جميل ٢٤ عاما، ونادية شنودة مترى ٥٠ عاما، والطفلة ميرال منتصر ٥ سنوات، واثنين مصابين هما جوفين منتصر جميل بجروح سطحية، وطفل أبانوب ماجد جميل وأخر مصابين باختناق.وكانت شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وجار البحث عن مواطنين، سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضى، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من 4 طوابق، وحول العقارات المجاورة له، خشية تأثرها بالعقار المنهار، والوقوف على أعمال رفع الأنقاض، وتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.