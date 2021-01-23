الاحتلال يعتدي على المشاركين في فعالية ضد الاستيطان بجنوب الخليل

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على المشاركين في فعالية ضد الاستيطان في خربة "التويمين" بمسافر يطا، جنوب الخليل الفلسطينية.وقالت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، إن قوات الاحتلال قمعت الفعالية، واعتدت على المشاركين بالضرب، وإلقاء قنابل الصوت، والشتم بألفاظ نابية، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.وأضاف أن مستوطني "سوسيا"، المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا الصحفيين الذين تواجدوا في المكان لتغطية الحدث، وطاردوهم بالكلاب، ما تسبب بإصابة الصحفيين بوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" حمزة الحطاب ومشهور الوحواح بجروح وكدمات.وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، لـ"وفا"، إن هذه الفعالية تأتي للتضامن مع أهالي خربة "التويمين" ومسافر يطا، ورفضا لسياسة الاستيطان.ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، ولافتات كتبت عليها شعارات تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه شعبنا، ووقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان، داعين أبناء شعبنا للتصدي لسياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي.