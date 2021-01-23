هروب مرتزقة أردوغان إلى إيطاليا بعد توقف رواتبهم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مجموعات من المرتزقة السوريين الموالين لحكومة أنقرة، هربت إلى الداخل الليبي، فيما فر بعضهم إلى إيطاليا، بعد عدم تلقيهم رواتبهم الشهرية من الحكومة التركية، بجانب إهمالها منحهم الأطعمة والمسكن علاوة على عدم السماح لهم بالعودة إلى سوريا.يأتى ذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية لاختيار المناصب العليا للدولة من بين أعضاء مجلسي الدولة والنواب.وأوضح المرصد أن عمليات تبديل المرتزقة السوريين ما زالت مستمرة، يأتي ذلك عبر عودة دفعات من المرتزقة من ليبيا إلى سوريا، مقابل الدفع بقوات مرتزقة اخرين من سوريا إلى طرابلس، وتتألف المجموعات في تلك العمليات من 100 إلى 250 فردًا.وأفادت مصادر مطلعة بأنه جرى مؤخرا تجنيد شبان ورجال من محافظة السويداء ومحافظات سورية عدة وإرسالهم إلى ليبيا.وفى 17 من الشهر الجاري، عادت دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، إلى الأراضي السورية، وبذلك تكون ثاني عودة للمقاتلين من ليبيا خلال أيام، وذلك بعد توقف عودة المقاتلين لشهرين وتحديدا منذ منتصف شهر نوفمبر.