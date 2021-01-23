تأجيل عرض فيلم «مكان هادئ 2» مجددًا

جرى مجددا تأجيل عرض الجزء الثاني من فيلم "مكان هادئ" بطولة إيميلي بلانت، وكانت شركة "باراماونت" قد غيرت موعد عرض الجزء الثاني من الفيلم من الرابع من سبتمبر 2020 إلى 23 أبريل 2021، ولكنها أرجأته مرة أخرى الآن وسط استمرار جائحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكره موقع "كونتاكت ميوزيك".وسوف يتم عرض الفيلم الآن في 17 سبتمبر 2021، بحسب موقع "هوليوود ريبورتر".والجزء الأول من فيلم رعب الخيال العلمي من إخراج جون كراسينسكي الذي مثل فيه أيضا.ويروي الفيلم قصة أسرة تحاول النجاة ما بعد نهاية العالم حيث استخدمت مخلوقات ذات قدرة عالية على السمع الصوت لمهاجمة الجنس البشري.وسوف يتتبع الجزء الثاني نفس الأسرة وهى تواصل القتال للبقاء على قيد الحياة خارج بلدتها مسقط رأسها، ورغم أن الشخصية التي يلعبها كراسينسكي تتوفى في الفيلم الأول، فسوف يظهر في الجزء الثاني من خلال اللقطات الاسترجاعية "فلاش باك".