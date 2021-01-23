«تضامن الغربية» تبحث صرف إعانات لضحايا «عقار المحلة»

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بصرف إعانات سريعة للضحايا والوفيات جراء انهيار عقار بالمحلة، وكلف أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن بالغربية، بفحص الحالات المتضررة سريعًا ورفع تقرير سريع لصرف تعويضات عاجلة للضحايا.كما أصدر المحافظ قرارًا بإخلاء منزلين مجاورين للعقار المنكوب على الفور، وأحد هذين العقارين مائل بشكل واضح، وأكدت اللجنة المُشكلة من المحافظة أن وجوده خطر داهم على سكان الشارع، وجارٍ إخلاء المنزلين من سكانهما.وأرجع بعض الخبراء، من المعاينة المبدئية، سبب انهيار المنزل للارتفاعات المخالفة، حيث إن عرض الشارع 8 أمتار في حين أن المباني الملاصقة للعقار تصل لارتفاعات بين 12 و14 طابقا.وأرجع مصدر، في حديث خاص لـ"الدستور"، سبب انهيار المنزل لتأثير المنازل المجاورة عليه، إضاقة لكونه مبنيا على حوائط حاملة دون أعمدة خرسانية، ولم تصدر له أي قرارات إزالة.وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، ومدير أمن الغربية، ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية، قد انتقلوا إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبوراضي بحي أول المحلة، كما وصل وفد من كنيسة المحلة الكبرى، إلى موقع الحادث لمتابعة إنقاذ الضحايا وتفقد المنزل والمنازل المجاورة ولبث روح من الهدوء بين سكان المنطقة.