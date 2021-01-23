الاحتلال التركي ينشر قواته على طريق «حلب- اللاذقية»

أعادت القوات التركية نشر قواتها بشكل مكثف على طريق حلب- اللاذقية الدولي، من أجل تسيير الدوريات المشتركة مع القوات الروسية، من الناحية الجنوبية لمدينة إدلب.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول عدة آليات تركية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية إلى منطقة قسطون بسهل الغاب غربي حماة، بهدف استكمال إنشاء النقطة العسكرية الجديدة في المنطقة، وتعزيزها بالعناصر والمعدات.ولفت المرصد إلى أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها ضمن منطقة خفض التصعيد.