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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

13 فبراير.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين فى قضايا الإرهاب

السبت 23/يناير/2021 - 03:33 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت حجز الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب للحكم بجلسة 13 فبراير المقبل.

أقام الدعوى طارق محمود المحامى، وذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وإثارة الرعب فى نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.

وأضافت، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.

وأشارت الدعوى أن هؤلاء الارهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية المصرية عنهم، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى.

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