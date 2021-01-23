جهود وزارة التعاون الدولي في دعم مشروعات البنية التحتية

كشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن الوزارة تدعم قطاع مشروعات البنية التحتية لدعم التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي.. ويرصد "الدستور" المشروعات المنفذة للبنية التحتية في مصر.نماذج للمشاريع المنفذة:- مشروع تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الشرقية، الغربية، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، لخدمة 20 مليون نسمة وتزويد حوالي 82 قرية بخدمة الصرف الصحي.- مد خدمات الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية بمحافظات الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الغربية، المنوفية، دمياط، لتوفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 1،725،000 نسمة بالقرى، وذلك بإنشاء 345،317 وصلة منزلية جديدة وربطها بالشبكات الرئيسية ومحطات معالجة.