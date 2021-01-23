«مياه المنوفية» تنظم تدريبًا حول طرق اختيار المضخات وحسابها

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية اعتماد التدريب عن بعد، والاستفادة من الإمكانيات التدريبية الحالية لرفع كفاءة العاملين في البرامج التدريبية المتخصصة، تنفيذا لسياسة الشركة القابضة في تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستخدام المنصات الرقمية، والتي تأتي ضمن تطبيق استراتيجية السياسة العامة للدولة.وأشار إلى أن الشركة نفذت برنامجا تدريبيا في الفترة من 17-1-2021 الي 21-1-2021 عن " طرق اختيار المضخات وحسابها " لـ52 متدربا. بمشاركة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضمن الخطة الإقليمية التى تنفذها الشركة القابضة على مستوى كل الشركات التابعة.وأوضح أن الشركة قامت بتقديم الدورات الداخلية الأخرى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكاني واستخدام المواد المطهرة وتعقيم مقر التدريب، وتقليل أعداد المتدربين، والتي شملت تدريب عدد من العاملين على برنامج المسار الوظيفي أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات لعدد 18 فني تشغيل مياه.وذكر أن الإدارة العامة للتدريب اختتمت البرنامج التدريبي صياغة النظم والقرارات واللوائح القانونية لـ12 متدربا على مدار أربعة أسابيع متتالية خلال الأيام (5- 6-12-19) يناير 2021" مؤكدًا أن الشركة ماضية في انجاز التحول الرقمى كسبيل لتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.