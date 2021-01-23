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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهرجان «تاورمينا السينمائي» يعلن موعد انعقاد دورته الـ 67

السبت 23/يناير/2021 - 03:31 م
مهرجان تاورمينا السينمائي
مهرجان تاورمينا السينمائي
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استقرت إدارة مهرجان تاورمينا السينمائي الإيطالى على إقامة الدورة الجديدة من المهرجان؛ في الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو 2021، في المسرح القديم بمدينة تاورمينا بجزيرة صقلية، الذي يضم 4500 مقعدًا، ويعد كواحد من أكبر وأروع دور السينما في الهواء الطلق في العالم، وتعد بادرة أمل لعودة نبض الحياة السينمائية بعدما أظلمت الشاشات في إيطاليا.
وتضررت دور السينما وصناعة السينما بشدة من جائحة فيروس كورونا، مما دفع محبي السينما للجوء إلى المنصات الرقمية.
مهرجان تاورمينا السينمائي، يعتبر من أقدم وأعرق المهرجانات السينمائية الدولية .

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