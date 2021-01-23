بـ 55 مليون جنيه.. استكمال إنشاء برج إداري ومول تجاري بالشرقية

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندسة سلوي صبحي مديرة مديرية الإسكان بالشرقية أعمال إنشاء برج إداري ومول تجارى متعدد الطوابق وجراج بميدان التحرير بمدينة الزقازيق والمُقام على مساحة 1047م3 وبتكلفة 55 مليون جنيه.وأكد أن المحافظة تولي أهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال أنشاء البرج الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بالمشروع مع مراعاة الدقة في العمل والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل حرصًا على صحة وسلامة العاملين.وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت خلال الفترة السابقة طفره هائلة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري بنطاق المحافظة، وذلك بإقامة وحدات سكنية بمساحات مختلفة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للشباب ومحدودي الدخل، فضلا عن ما تقدمه من إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب في هذا القطاع الحيوي والهام.ومن جانبها أوضحت المهندسة سلوي صبحي وكيلة وزارة الإسكان، أنه جاري إنشاء برج إداري وتجاري على قطعة الأرض الكائنة بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، والبالغ مساحتها 1047 م3 بتكلفة تعاقدية 55 مليون جنيه، والصادر قرار التخصيص رقم 3982 لسنة 2020، مشيرة إلى أن البرج من المقرر أن يتكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم والطوابق (الأرضي والثاني والثالث) تجاري والطوابق (الرابع والخامس والسادس) إداري والطابق السابع نادي اجتماعي والطابق الثامن عبارة عن نادي اجتماعي مفتوح، وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق، وفي إطار تنمية موارد صندوق إسكان المحافظة لتوفير وحدات إسكان لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.