صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

عن دار الحكمة في لندن صدرت رواية "فوق جسر الجمهورية" للروائية العراقية شهد الراوي.وتدور أحداث الرواية التي تقع في ٢٥٤ صفحة في العاصمة بغداد وإحدى الدول العربية المجاورة للعراق بعد احتلال بغداد عام ٢٠٠٣، حيث يعيش الأبطال حالة التمزق بين هموم الحاضر وذكريات الماضي، الذي يفرض نفسه على كل تفاصيل يومياتهم بأسلوب يجمع بين الواقعية والخيال الذي يتخذ أشكالا متعددة من السحرية إلى التأويل الفيزيائي للعوالم المتوازية.وفور صدورها تخطت مبيعات الرواية الطبعة الثالثة، وهي أعلى نسبة مبيعات تحققها رواية بفترة زمنية قياسية. وقال عبد الحليم السامرائي مدير دار الحكمة التي نشرت الرواية: إن الإقبال على هذه الرواية فاق كل حسابتنا.سبق للرواية الأولى للكاتبة أن فازت بجائزة مهرجان أدنبرة للكتاب الأولى عام ٢٠١٨ وترجمت إلى عدة لغات ونافست في القائمة القصيرة للبوكر العربية.