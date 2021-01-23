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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

السبت 23/يناير/2021 - 03:27 م
أبوظبي
أبوظبي
وكالات
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أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادها لتنظيم دورة جديدة من المعرض الدولي للصيد والفروسية، أكبر معرض متخصص في الصيد والفروسية بالعالم.

وتقام الدورة الـ 18 من المعرض خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وقالت اللجنة المنظمة للحدث، في بيان اليوم السبت، إن نسبة حجوزات الشركات العارضة تجاوزت 70% من مساحة المعرض، وتوقعت استقطاب المزيد من العارضين الجدد هذا العام من مختلف القارات.

وتواجد في الدورة الماضية ما يزيد عن 670 علامة تجارية كبرى من 41 دولة، على مساحة 45 الف متر مربع.

ويضم المعرض 11 قسما، هي الفنون والحرف اليدوية، والفروسية، والصقارة، ورحلات الصيد والسفاري، ومُعدّات الصيد والتخييم، وأسلحة الصيد، ومشاريع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والترويج لها، ومركبات ومُعدّات الترفيه، والمنتجات والخدمات البيطرية، ومُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المتخصصة.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، إن المعرض يُعتبر أحد أهم المحطات العالمية التي تُعنى بالتراث الثقافي والصيد المُستدام، ويُمثّل حرص قيادة الامارات على صون رياضات الآباء والأجداد وترسيخ مفاهيم الأصالة الإماراتية والاعتزاز بالهوية الوطنية والموروث الشعبي.

وأضاف أن المعرض يلعب دورًا هامًا في استقطاب السياح من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، إذ زاره منذ العام 2003 ما يزيد عن مليون و600 ألف زائر.

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