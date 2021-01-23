رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس «همم» العراقية يكشف أسباب الانفجارات واستهداف بغداد الفترة الحالية

السبت 23/يناير/2021 - 03:26 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
علق الباحث العراقى ورئيس مؤسسة همم للدراسات أحمد العنزى، على الأحداث شهدتها العراق خلال اليومين السابقيين اخرهم قصف مطار بغداد بصواريخ فجر اليوم السبت.

وقال العنزى إن حقيقة ما يجرى فى العراق يتمثل فى صراع الايرادات من جهة واقتراب العراق من الانتخابات من جهة اخرى، فالإيرادات عندما تتصارع يكون هناك معتركا سياسيا يؤثر على الوضع الامنى العراقى.

وأضاف العنزى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما حدث من تفجيرات يحيلنا إلى دخول العراق إلى الساحة الإنتخابية وبالتالى سوف تزيد تلك التحديات، هذا بجانب المتغيرات الخارجية، وخاصة أن تلك التفجيرات التى وقعت بسوق بالعاصمة بغداد جاءت بعد ليلة من تنصيب الرئيس الامريكى جو بايدن وحلف اليمين الدستورى.

وتابع العنزى "وإذا ما ربطنا ما بين سياسة الديمقراطيين والجمهوريين، فالجمهوريين استخدموا أدوات مباشرة، أما اسلوب الديمقراطيين لو نظرنا إلى السابق يحيلنا إلى هذه المسرحيات، حربا بالإنابة صناعة عدو وطنى أو عدو حقيقى يحصد برأسه كل هذه المتغيرات والتفجيرات.

وأشار العنزى إلى أن فترة الرئيس الأمريكى المنتهى ولايته دونالد ترامب شهدت أحداث متبناه من الإدارة الامريكية مباشرة كجريمة المطار وغيرها، أما مع رئاسة الديقمراطيين للبيت الأبيض فعادت إلى الواجهة هذه الأحداث.

وأشار العنزى إلى أن المتغير الداخلى والخارجى القى بظلاله الثقيلة على الوضع الأمنى العراقى وهنا سيكون تحدى كبيرا أمام حكومة الكاظمى بإعتبار أن القيادات الأمنية لم تمر بهذه الاختبارات فى زمن هذه الحكومة وعليها أن تتخذ اجراءات أمنية مشددة لا تقتصر فقط على وسائل دفاعية أو تفتيشية بل أنها يجب أن تصل إلى الجهد الاستخبارى والبناء حول المعلومة.

واختتم العنزى تصريحاته قائلا "كل هذه المتغيرات سوف تكون تحديات كبيرة على الساحة العراقية وعلى صانع القرار والجهات التنفيذية مراعاة كل هذه المفاصل وبالتالى عليهم إثبات الذات كون العراق مقبل على مرحلة ديمقراطية جديدة ستزيد تلك التحديات".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

السيسى: لا نجور على مياه أحد

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

مدبولى: هدف إنشاء مدن الجيل الرابع توفير ملايين فرص العمل

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

السيسى يفتتح عبر الفيديو كونفرانس عدة مشروعات قومية بـ4 محافظات

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
المزيد

الثقافة

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب بسفر خان

«تواصل» تستضيف الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية بالأعلى للثقافة

«ضي»: أحمد نوار يفتتح معرض «مبدعون خالدون» 30 يناير