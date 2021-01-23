رئيس «همم» العراقية يكشف أسباب الانفجارات واستهداف بغداد الفترة الحالية

علق الباحث العراقى ورئيس مؤسسة همم للدراسات أحمد العنزى، على الأحداث شهدتها العراق خلال اليومين السابقيين اخرهم قصف مطار بغداد بصواريخ فجر اليوم السبت.وقال العنزى إن حقيقة ما يجرى فى العراق يتمثل فى صراع الايرادات من جهة واقتراب العراق من الانتخابات من جهة اخرى، فالإيرادات عندما تتصارع يكون هناك معتركا سياسيا يؤثر على الوضع الامنى العراقى.وأضاف العنزى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما حدث من تفجيرات يحيلنا إلى دخول العراق إلى الساحة الإنتخابية وبالتالى سوف تزيد تلك التحديات، هذا بجانب المتغيرات الخارجية، وخاصة أن تلك التفجيرات التى وقعت بسوق بالعاصمة بغداد جاءت بعد ليلة من تنصيب الرئيس الامريكى جو بايدن وحلف اليمين الدستورى.وتابع العنزى "وإذا ما ربطنا ما بين سياسة الديمقراطيين والجمهوريين، فالجمهوريين استخدموا أدوات مباشرة، أما اسلوب الديمقراطيين لو نظرنا إلى السابق يحيلنا إلى هذه المسرحيات، حربا بالإنابة صناعة عدو وطنى أو عدو حقيقى يحصد برأسه كل هذه المتغيرات والتفجيرات.وأشار العنزى إلى أن فترة الرئيس الأمريكى المنتهى ولايته دونالد ترامب شهدت أحداث متبناه من الإدارة الامريكية مباشرة كجريمة المطار وغيرها، أما مع رئاسة الديقمراطيين للبيت الأبيض فعادت إلى الواجهة هذه الأحداث.وأشار العنزى إلى أن المتغير الداخلى والخارجى القى بظلاله الثقيلة على الوضع الأمنى العراقى وهنا سيكون تحدى كبيرا أمام حكومة الكاظمى بإعتبار أن القيادات الأمنية لم تمر بهذه الاختبارات فى زمن هذه الحكومة وعليها أن تتخذ اجراءات أمنية مشددة لا تقتصر فقط على وسائل دفاعية أو تفتيشية بل أنها يجب أن تصل إلى الجهد الاستخبارى والبناء حول المعلومة.واختتم العنزى تصريحاته قائلا "كل هذه المتغيرات سوف تكون تحديات كبيرة على الساحة العراقية وعلى صانع القرار والجهات التنفيذية مراعاة كل هذه المفاصل وبالتالى عليهم إثبات الذات كون العراق مقبل على مرحلة ديمقراطية جديدة ستزيد تلك التحديات".