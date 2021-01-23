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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني عن افتتاح الرئيس مشروع الفيروز: تحقيق للاكتفاء الذاتي من الغذاء

السبت 23/يناير/2021 - 03:26 م
النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد تطور غير مسبوق في كافة الملفات، قائلا: "مفيش يوم بيعدي إلا وفيه افتتاح مشروع جديد أو إعلان عن مشروع قومي آخر يعود بالنفع على المواطن المصري".

وأشار النائب في بيان اليوم، تعليقا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات بورسعيد منها مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ومشروع تطوير مراكز الألبان، إلى أن مثل هذه المشروعات يكون له تأثير كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والعمل أيضا على زيادة موارد مصر من العملة الصعبة بتخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

ولفت قرقر، إلى أن أهم ما يميز المشروعات القومية في كافة القطاعات وتحديدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العمالة المشاركة فيها كلها مصرية خالصة، مؤكدا أن مردود ذلك يمثل أهمية كبيرة في الحد من زيادة معدلات البطالة، وذلك بالإضافة إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وهو ما بعد حفاظا على الأمن القومى للبلاد.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش حفل الافتتاح والتي تمثل خارطة عمل في الفترة المقبلة، مشيرا الى حرص الرئيس على حق المصريين في تناول غذائي صحي وفقا لمعايير عالمية.

وأكد أن الرئيس السيسي يعتمد على المصارحة والمكاشفة مع الشعب في كل خطوة يخطوها.

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