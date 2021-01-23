فلسطين: مجلس الأمن سيبحث مبادرة أبومازن لعقد مؤتمر دولي للسلام

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيناقش في جلسته، يوم الثلاثاء المقبل، مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعمل الدولي الجماعي وصولا إلى مؤتمر دولي للسلام.وأضاف منصور، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه سيتم أيضًا مناقشة الجهود التي تبذل مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية التي تضم (الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا والولايات المتحدة)، لاستعادة دورها، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.وأوضح أن بعثة فلسطين على تواصل دائم مع أعضاء مجلس الأمن للتشاور حول الجلسة التي ستتناول المستجدات العالمية والإقليمية والفلسطينية، وما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة.