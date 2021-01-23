تحت راية الدين.. تركيا تخطط لاختراق الجاليات المسلمة في أمريكا اللاتينية

تخطط تركيا لاختراق الجاليات المسلمة في دول أمريكا اللاتينية من بوابة تعليم مبادئ وتعاليم الإسلام في الأرجنتين.وقدمت رئاسة الشؤون الدينية التركية 7 آلاف كتاب ديني بينها نسخ قرآن مترجمة للإسبانية، إلى المسلمين في الأرجنتين سعيا منها لدعمهم في تعلم الإسلام من مصادر وصفتها بالصحيحة، حسبما أفاد موقع تركيا الآن.من جانبها، أعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية ديانت أن السفير التركي لدى الأرجنتين، شفيق فورال ألتاي، ورئيس المركز الإسلامي الأرجنتيني، أنيبال بشير بكير، قد حضرا حفل تسليم الكتب عقب صلاة الجمعة بمسجد الأحمد بالعاصمة بوينس ايرس، كما شارك في الحفل عبر الإنترنت، مدير عام العلاقات الخارجية برئاسة الشؤون الدينية أرداي أتالاي.وجرى تسليم 7 آلاف كتاب بينها نسخ من القرآن وكتب تفسيره باللغة الإسبانية، بالإضافة إلى كتب لتعلم القرآن الكريم و40 بطاقة حديث نبوي شريف وكتب أخرى مترجمة للإسبانية، مقدمة من الشؤون الدينية التركية بالتعاون مع المركز الإسلامي الأرجنتيني.وتسعى تركيا أن يكون لها مؤطى قدم في أمريكا اللاتينية من خلال الجاليات المسلمة هناك، وهي سياسة اعتمدت من قبل الحكومة التركية في أوروبا وفي بعض الدول الآسيوية والأفريقية مستغلة حالة التسامح الديني هناك.وتخطط تركيا وفق مراقبين لبناء منظومة إسلامية في أمريكا اللاتينية انطلاقا من الأرجنتين بحجة الدفاع عن مصالح الجاليات المسلمة وتعليم الإسلام، وهي السياسات نفسها المتبعة في دعم تنظيمات الإسلام السياسي في أوروبا خلال السنوات والعقود الماضية.وكانت فرنسا من أكثر الدول الأوروبية التي جنت نتائج دعم تركيا للتيارات الإسلامية المتطرفة، حيث شهدت عمليات إرهابية عديدة خلال السنوات الماضية.واتخذت فرنسا قرارها بتجفيف منابع الفكر المتطرف ومكافحة الانعزالية والانفصالية من خلال شرعنة مبادئ ارتكزت على منع استجلاب الائمة، خاصة من تركيا والعمل على احترام قيم الجمهورية