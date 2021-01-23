وزيرة البيئة: نتائج ملموسة لخطة تطوير المحميات محليا ودوليا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن محاور تطوير المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية تتطلب الترويج وتحديث برامج التوعية البيئية بما يتفق مع تطورات العصر، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستحداث تطبيقات إلكترونية تحقق الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتعريفهم بما تملكه مصر من موارد والأسس الحاكمة لاستخدامها وأهمية الحفاظ عليها كأحد محاور مجهودات الدولة لحماية البيئة وتحقيق رفاهية المواطنين.وتابعت وزيرة البيئة، أن الوزارة أطلاق الحملة الوطنية "إيكو إيجيبت" والتي تهدف إلى الترويج للسياحة البيئية بـ13 محمية طبيعية مع العمل على رفع الوعي البيئي لقطاع السياحة والسائحين لدعم السياحة المستدامة، وحققت الحملة العديد من النجاحات التى تستكملها خلال الفترة القادمة بالإعداد لإطلاق المرحلة الثانية بما يساهم في نمو أكبر للسياحة البيئية بمصر، كما قامت الوزارة بإعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقى وتحديث علامة "الجرين ستار".وأوضحت، أن وزارتها تسعى لاستكمال تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية التي أسفر العمل بها خلال الفترة من 2018 وحتى الآن إلى العديد من النتائج على المستويين المحلي والدولي، ومنها ارتفاع نسبة الزوار بالمحميات الطبيعية إلى ما يزيد عن المليون زائر، مع الوضع في الاعتبار آثار الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي، بالإضافة إلى نيل مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة جائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة لحماية الطيور علاوة على إشادة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بتقرير الآداء السنوي لمواقع التراث العالمي لعام 2020 بموقع وادي الحيتان كأحد مواقع التراث الجيولوجي بمصر.