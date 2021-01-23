السعودية: نتوقع علاقات «ممتازة» مع إدارة بايدن

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، إن المملكة متفائلة بأن علاقتها بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكون "ممتازة"، مضيفا أنها ستواصل التفاوض مع واشنطن بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.وعبّر الوزير عن شعوره بالتفاؤل في مقابلة مع قناة «العربية»، وقال إن علاقات تاريخية صلبة ربطت السعودية بالإدارات الأمريكية المختلفة، مشيرا إلى أن الرياض ستواصل ذلك مع بايدن.