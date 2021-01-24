رئيس اتحاد الجوارح يتحدث عن «الصقارة» المصريين وتربية الصقور (حوار)

◄ حدثنا عن الاتحاد المصري لهواة الجوارح.



◄ ماهو سباق حورس للصقور؟



◄ هل هناك مشاركات دولية في سباق حورس؟



◄ ما هي أنواع الصقور وكيفية اصطيادها؟



◄ ما هي أنشطة الاتحاد المصري لهواة الجوارح؟



«حورس» حامي ملك مصر قديما وكان يرمز له بالصقر، حيث كان يعرف المصريين القدماء بحبهم لتربية الصقور، وحديثا اتخذ الشباب تلك الهواية في السنوات الأخيرة لإحياء تراث الفراعنة.وأجرت «الدستور» حوارا مع أحمد الشريف رئيس الإتحاد المصري لهواة الجوارح؛ للتعرف عن قرب على أنواع الصقور وطريقة تربيتها وكذلك سباق حورس للصقور.أحمد الشريف هو مدرب كنغ فو، وهاوى لتدريب الصقور منذ ٢٥ سنة، وهو رئيس الإتحاد المصري لهواة الجوارح من الإسكندرية.منذ عام ٢٠١٥ ونحن نفكر كصقارة في إنشاء اتحاد لهواة الصقارة والصقور في مصر، وبدأنا التنفيذ في أوائل عام ٢٠١٦ بعمل جروب على فيس بوك جمعنا فيه معظم الصقارين في مصر، وفي بداية عام ٢٠١٧ نظمنا أول سباق للصقور يقام على أرض مصر.سباق حورس للصقور أقيم في الإسكندرية في صحاري منطقة برج العرب واستضافته قبيلة أولاد يادم على أرضهم، ويقام كل عام في الإسكندرية نظرا لموقعها المناسب لإقامة الحدث ده.والسباق هذا العام هو الخامس على التوالي، وهو عبارة عن مسار محدد طوله ٣٠٠ متر يطير فيه الصقر منفردا من نقطة البداية ويصل لنقطة النهاية لصاحبه الذي ينادي له ويتم قياس الوقت، وصاحب أقل وقت قطع الطير فيه مضمار السباق هو الفائز.والسباق يجمع جميع فئات المجتمع من الهواة والمهتمين بالصقارة وتدريب وتربية الصقور، ويعد يوم جميل فالصحراء مع البدو والطبيعة الخلابة.ووصل عدد المتسابقين السنه دى حوالي ٤٠ متسابقا، وتصدرت محافظتى الإسكندرية ومطروح نتائج السباق.هناك عدة إتصالات بين هواة تربية الصقور في الخليج العربي وليبيا وبين الإتحاد المصري لهواة الجوارح، للمشاركة في سباق حورس للصقور، وقد حضر هذا العام ضيوف من العراق وليبيا والسعودية كمشاهدين ونتمني أن يكون هناك دعم وتسويق من وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة للسباق لأنه عامل من عوامل الجذب السياحى لمصر.أنواع الصقور التى تشارك في السباق هى صقر حر وصقر شاهين وصقر وكرى وجير شاهين، وتدريب الصقور هو تراث قديم وكانت الصقارة مصدر للغذاء عند سكان الصحراء من خلال الصيد البري.وكان امتلاك الصقر من رموز العزة عند العرب، بعد اصطياد الصقر أو شراؤه يتم تدريبه على الصيد ويأخذ وقت إلى حوالي ٢٠ يوما، وكل ما كان الصقار متمكن يستطيع أن يقلل تلك المدة.التدريب يتم بحمل الصقر كثيرا والجلوس به وسط الأصدقاء والعائلة وتدريبه على الأكل على يد المدرب، ويتم إنقاص وزنه بالتدريج ومع تعوده على صاحبه يكون جاهز للطيران والرجوع له لكي يحصل على المكافأة التي تكون عبارة عن حمامة مذبوحة طازجة.الاتحاد يقوم بنشر التوعية بين الناس عن الطيور الجارحة والمحافظة عليها في الطبيعة ونقوم بإعادة تأهيل وإطلاق لبعض الطيور المصابة والمريضة، ونحاول الوصول للصيادين والتجار ونقوم بتوعيتهم لتجنب صيد وبيع الأنواع المهددة بالإنقراض وممكن نشتريها ونطلقها للطبيعة، ونقوم بعمل ورش لتعليم الأطفال رياضة الصقارة وممارستها كتراث مصري بدوى قديم.