«التضامن»: علاج 133 ألفًا من الإدمان فى 2020

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن "16023" من مرض الإدمان، بغرض تحقيق الدمج المجتمعى لهم، حيث يعد ذلك إحدى أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبى والنفسى لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الإنتكاسة، حيث يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم فى تمويلها.وأعلن الصندوق عن تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2020 لحوالي 133 مريض إدمان مجانًا وفي سرية تامة، وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى بالتعاون مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.