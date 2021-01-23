تونس تواصل فرض حظر التجول

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، اليوم السبت، عن قرارات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا والإجراءات للفترة القادمة، موضحة مواصلة حظر التجوال في كامل البلاد من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، وذلك بعد تقييم فترة الحجر الصحي الموجه التي تنتهي يوم الأحد القادم.وقالت بن علية في ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة إنه تقرر أيضا منع التنقل بين الجهات عبر النقل الخاص والعمومي، وأيضا العمل بنظام الفرق (يوم بيوم) والعمل عن بعد قدر الإمكان مع الالتزام بالبقاء في المنزل يوم الراحة.وأكدت المتحدثة على مواصلة منع التجمعات والاحتفالات، والإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي في المقاهي والمطاعم مع منع الشيشة والتدخين ولعب الورق وسيتم تطبيق الردع على كل مخالف، موضحة أنه يمكن لأصحاب المطاعم والمقاهي العودة إلى العمل بالإجراءات السابقة المتمثلة في السماح بطاقة استيعاب لا تجاوز 30%.وشددت بن علية على ضرورة الحد من تحركات الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق والاكتفاء بالتنقل للضرورة والبقاء في الأماكن المفتوحة.كما أعلنت بن علية، استئناف المدارس والجامعات يوم 25 يناير الجاري، مع تدعيم التعليم عن بعد والالتزام بالبروتوكول الصحي.