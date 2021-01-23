3 قتلى ومصابين فى منزل المحلة المنهار

أصدرت محافظة الغربية، قرارًا بإخلاء منزلين مجاورين لعقار المحلة المنكوب على الفور، وعلمت "الدستور" أن أحد العقارين مائل بشكل واضح ووجوده خطر داهم على سكان الشارع، كما قرر المحافظ صرف إعانات سريعة للضحايا والوفيات، وكلف أماني خالد النادري، بفحص الحالات المتضررة سريعًا.وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، ومدير أمن الغربية، ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية، قد انتقلوا إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة.كما وصل وفد من كنيسة المحلة الكبرى، إلى موقع الحدث لمتابعة إنقاذ الضحايا وتفقد المنزل والمنازل المجاورة ولبث روح من الهدوء على سكان المنطقة، حيث تم انتشال 3 جثث لسيدتين ورجل، وحالتي إصابة لرجلين حتى الآن.