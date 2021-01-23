سلطان عمان يبعث رسالة خطية للرئيس الفلسطينى

بعث السلطان هيثم بن طارق، اليوم السبت، رسالة خطية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.وأكد سلطان عمان خلال رسالته للرئيس الفلسطيني، موقف السلطنة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لنيل حريته وقيام دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ومواصلة المساعي العُمانية لخدمة القضية الفلسطينية.