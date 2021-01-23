ارتفاع إصابات كورونا فى السعودية لـ366185
السبت 23/يناير/2021 - 03:21 م
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سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد، و203 حالات شفاء، خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أن إجمالي الإصابات بلغ 366 ألفا و185 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و350 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 357 ألفا و728 حالة.
وذكرت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أن إجمالي الإصابات بلغ 366 ألفا و185 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و350 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 357 ألفا و728 حالة.