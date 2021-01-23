ارتفاع إصابات كورونا فى السعودية لـ366185

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد، و203 حالات شفاء، خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أن إجمالي الإصابات بلغ 366 ألفا و185 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و350 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 357 ألفا و728 حالة.