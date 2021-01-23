تفريغ وشحن 11 ألف طن رخام وصودا وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -القطاع الشمالي- استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة "MILLAC" التي ترفع علم جزر القمر، ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 7 أمتار، لتفريغ 6000 طن رخام بالميناء، وكذلك السفينة "AYSETELLI" التي ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 6 أمتار، لشحن 5000 طن صودا كاوية من الميناء.وأوضحت أن إجمالي حركة السفن اليوم 29 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن أخرى.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.