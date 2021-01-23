تفريغ وشحن 11 ألف طن رخام وصودا وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد
السبت 23/يناير/2021 - 04:21 م
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -القطاع الشمالي- استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة "MILLAC" التي ترفع علم جزر القمر، ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 7 أمتار، لتفريغ 6000 طن رخام بالميناء، وكذلك السفينة "AYSETELLI" التي ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 6 أمتار، لشحن 5000 طن صودا كاوية من الميناء.
وأوضحت أن إجمالي حركة السفن اليوم 29 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن أخرى.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وأوضحت أن إجمالي حركة السفن اليوم 29 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن أخرى.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.