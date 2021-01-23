اعترافات قاتل طفلته بالإسكندرية: «تعرفت على مجموعة شباب»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح ثان المنتزه، تجديد حبس المتهم بقتل طفلته 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد خنقها باستخدام إيشارب لاعتراضه على سوء سلوكها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلة "حنين. م. ح"، 14 سنة، ملقاة على الأرض وترتدي كامل ملابسها وملفوف حول رقبتها إيشارب.وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "م. ح. م"، 43 سنة، عامل، والد المجني عليها بتحذيرها أكثر من مرة بعدم الخروج من المنزل قائلًا: "هاقتلك" لكنها خرجت أثناء ذهابه إلى العمل لكسب قوت يومه حتى يتمكن من تربيتها.وقال المتهم في التحقيقات: "بعد انفصالي عن والدتها أقامت معي ابنتي وخلال ذلك تلقيت شكاوى عديدة من الجيران منها خلى بالك من بنتك راقب بنتك وحذرتها كثيرًا، حيث تعرفت على مجموعة من الشباب عن طريق البنات صاحبات السوء".وأضاف: "قتلتها لكي أرتاح من نظرات الناس فقمت بخنقها بعد أن رجعت إلى المنزل ووجدتها خالفت كلامى وشاهدها البعض برفقة شباب فخنقتها بإيشارب وخرجت للجيران وقولتلهم (خلاص أنا خنقتها) وأخبرت والدتها وغادرت المنزل".