نجوم منتخبات اليد يروجون لمصر من الأهرامات

زار أعضاء منتخبات فرنسا، وسويسرا، واليابان، وألمانيا والكونغو منطقة الأهرامات ونشروا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد أمن للسفر مما يزيد من ثقة السياح الوافدين لها.كما استقبلت منطقة آثار الهرم عددًا من منتخبات كرة اليد المشاركة في النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتي 31 يناير.وحرص أعضاء منتخبات كل من أيسلندا، والجزائر، وأورجواي لكرة اليد علي زيارة منطقة أهرامات الجيزة ومشاهدة تمثال أبو الهول، حيث التقطوا العديد من الصور التذكارية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار تحرص على الاستفادة من استضافة مصر لهذه البطولة للترويج للمقاصد السياحة المصرية، حيث نظمت العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية.