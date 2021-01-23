ضبط 6.5 طن بنزين وسولار ونصف طن ألبان فى بنى سويف

شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.وذلك بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.وأسفرت الحملة عن ضبط 42 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن، والتصرف في 55 شيكارة دقيق بلدي مدعم وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ميزان حساس ببعض المخابز، فيما تم تحرير 12 محضر مخالفات لتجار تموينيين للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار مقررات الحصص التموينية.كما تم ضبط 150 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، و20 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات الجزارة وعدم وجود شهادات صحية، بجانب ضبط مخزن ألبان به ٥٠٠ كجم لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، فيما تم تحرير 2 محضر لتجار أجهزة كهربائية لقيامهم بعرض وبيع أجهزة غير أصلية ومقلدة للعلامة التجارية، وتم سحب عينات منها لعرضها على الجهات الفنية لإعداد تقرير فني بشأن التشابه والتقليد بين العلامة المسجلة الأصلية والعلامة التي تم ضبطها على العينات المسحوبة.فضلا عن تحرير 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز تبين غلقها "أثناء مواعيد العمل الرسمية" و4 محاضر لمحطات رصيف للعمل في مجال المواد البترولية تعمل بالمخالفة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، حيث تم التحفظ على 4 طن سولار و2.5 طن بنزين.