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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس «والد طفلة التعرية» 15 يومًا

السبت 23/يناير/2021 - 03:10 م
طفلة التعرية
طفلة التعرية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قرر قاضي محكمة جنح نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، استمرار حبس الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة وتعذيبها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر وتهديد الأسرة.

وكانت نيابة طلخا برئاسة المستشار أحمد المسلمي، رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد قررت الأربعاء الماضي حبس الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعه وتعذيبها، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتمهة الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من "أمال بسيوني محمد" 31 عامًا، ربة منزل تتهم زوجها بتعرية طفلتها بأحد شوارع القرية للانتقام منها بسبب خلافات أسرية وقدمت فيديو قامت بتصويره يوضح ذلك.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "رمضان حسني جميل" 39 عامًا، حال اختبائه بمنزل أحد أصدقائه بذات القرية المشار إليها، وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة نبروه، وبمواجهة المتهم في المحضر المحرر ضده برر جريمته بخلافات بينه وبين زوجته دفعته إلى الانتقام منها، وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات أقرَّ المتهم بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت "النيابة العامة" بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

فيما أكدت "النيابة العامة" فى بيان لها- بمناسبة تلك الواقعة- تصديها بحزم لكل صور التعدي على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم، وتناشد الكافَّة بإبلاغ "النيابة العامة" والجهات المختصة بما يقع من تلك الجرائم لسرعة التحقيق فيها والحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو مقاطع مرئية أو معلومات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.

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