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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الفار: مشروعات شرق بورسعيد تكلفت 25 مليار جنيه.. والسيسي: اتأجلت 15 سنة
السبت 23/يناير/2021 - 02:53 م
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أكد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن تكلفة تنفيذ مشروعات شرق بورسعيد بلغت 25 مليار جنيه على مساحة 270 مليون متر مربع.
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