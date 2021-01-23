13 فبراير.. الحكم فى تسليم الهارب محمد على من إسبانيا

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية لتسليم الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا وتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية للحكم بجلسة 13 فبراير المقبل.وأوضحت الدعوى، أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته "المقاول محمد علي" إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته «أملاك» للمقاولات.وأشارت إلى أن محمد علي قام خلال 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلًا عن بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد بغرض الفتنة.وأضافت، أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا لسب وقذف واتهديد البعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التى يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظًا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دوليًا بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.