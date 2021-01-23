راغدة شلهوب تعود للبرامج الاجتماعية على شبكة النهار

تجري الإعلامية راغدة شلهوب حاليا تحضيرات برنامجها الجديد المقرر عرضه على شبكة النهار في شهر فبراير المقبل.وكشف مصدر من داخل القناة لـ "الدستور" أن راغدة تجري اجتماعات مكثفة بفريق عمل برنامجها الجديد الذي لم تستقر على اسم نهائي له حتى الان، وأضاف المصدر أن البرنامج ينتمي إلى فئة البرامج الاجتماعية ولن يكون برنامج فني بل سيكون برنامج شامل تستضيف فيه راغدة شلهوب ضيوف من كافة المجالات المختلفة.وأكد المصدر أن راغدة استقرت على الفورمات الخاصة بالبرنامج، وتتابع لحظة بلحظة مع فريق عمل البرنامج كافة الخطوات والأفكار المقرر تقديمها في حلقات البرنامج المقرر انطلاقه بشكل أسبوعي.وتقوم القناة حاليا ببناء ديكورات البرنامج داخل استديوهات قناة النهار بمدينة الإنتاج الإعلامي.