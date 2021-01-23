طفلة تولد بـ «سنتين» فى سوهاج (صور)

حالة نادرة لم يعتد أن يراها الناس وكذلك الأطباء شهدتها محافظة سوهاج، لطفلة ولدت صباح اليوم وفى فمها سنتان أماميتان بفكها السفلي، التي ولدت بحالة صحية جيدة بعد أن تأكد الأطباء بمحافظة سوهاج أنها لا تعاني من أي عيوب خلقية.وبدأت تفاصيل القصة عندما دخلت سيدة حامل تبلغ 23 عامًا إلى أحد المراكز الطبية بمدينة دار السلام جنوب محافظة سوهاج لتضع مولودتها التي تزن 4 كيلو جرامات كأي حالة وضع عادية.وبعد إجراء عملية الولادة بمعرفة الدكتور محمود عبدالكريم، إخصائي النساء والتوليد فوجئ بأن المولودة تحمل في فكيها سنتين في حلة نادرة لم تتكرر كثيرًا.من جانبه، قال الدكتور محمود عبدالكريم، إخصائي النساء والتوليد، إن حالة الحمل كانت طبيعية والحمل مكتمل خلال التسعة أشهر، وتعد الولادة الأولى، وأن الطفلة ترضع من والدتها الآن بصورة طبيعية.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورًا للطفلة ذات عمر اليوم الواحد، مرددين "سبحان الله يخلق ما لا تعلمون".