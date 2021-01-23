وزير الزراعة: الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية وصل 57%

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية وصلت إلى 57%، بفضل المشروعات الجديدة.وأضاف وزير الزراعة، في كلمته على هامش افتتاح عددا من المشروعات القومية في شرق بورسعيد اليوم السبت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قطاع الثروة الحيوانية يمثل أهمية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي، وقد شهدت مصر خلال الـ6 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق في القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة.وأوضح وزير الزراعة، أن حصر الثروة الحيوانية، كشف أن رؤس المواشي بلغ حوالي 3.8 مليون رأس موزعة ما بين أبقار محلية وأبقار مستوردة وجاموس محلي، وقد ساعد هذا الحصر في التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد، وتمركز السلالات وتوزيعها، وتحديد كميات الألبان والولادات المتوقعة، والرعاية البيطرية.وتابع القصير قائلا: "بالنسبة للمشروع القومي لإنتاج البتلو، فقد أولى الرئيس هذا المشروع عناية خاصة نظرا لقدرته على خفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن فى الأسعار وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين من أبناء الريف ورفع مستوى معيشتهم، وبلغ إجمالى التمويل للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4.1 مليار جنيه، والجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه كان فى عام 2020 فقط"، مضيفا: "بلغ إجمالى التمويل الذى تم منحه لصغار المربين مبلغ 3.2 مليار جنيه واستفاد منه أكثر من 19 ألف مربى صغير، وبعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية، وتشير البيانات المعروضة أن إجمالى ما تم منحه خلال عام 2020 يقترب من 3 أضعاف ما تم منحه خلال الـ3 سنوات السابقة".وأشار وزير الزراعة، إلى أن المشروعات التى تبنتها الدولة فى مجال الإنتاج الحيوانى بكافة محاوره، أدى إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم من 44% فى عام 2014 إلى 57% فى عام 2020، ومستهدف أن تصل إلى أكثر من 65% عام 2025.