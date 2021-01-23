وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 1830 طن قمامة من المقلب الرئيسي

قامت وحدة التدخل السريع بالشرقية، بإشراف العميد علاء الشعراوي المشرف العام على الحملات الميكانيكية، والمهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع، برفع 1830 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمدينة ههيا بواقع (69) نقلة على مدار تسعة أيام، باستخدام (6) معدات (3 سيارات قلاب -2 لودر- 1 تريلا) تابعة لوحدة التدخل السريع ومدينة ههيا.وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح أنه تم رفع أكثر من (90%) من القمامة والمخلفات الموجودة بالنقطة الوسيطة بمدينة ههيا لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.