السيسى: لا نجور على مياه أحد





أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة استغلال المياه المعالجة بدلًا من إلقائها في البحيرة أو البحر، مشيرًا إلى أنه تم استزراع 456 ألف فدان بشمال ووسط سيناء للاستفادة من المياه المعالجة.