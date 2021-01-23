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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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السيسى: لا نجور على مياه أحد
السبت 23/يناير/2021 - 02:39 م
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة استغلال المياه المعالجة بدلًا من إلقائها في البحيرة أو البحر، مشيرًا إلى أنه تم استزراع 456 ألف فدان بشمال ووسط سيناء للاستفادة من المياه المعالجة.
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